Polícia Militar prende homem por embriaguez ao volante em Guamaré

A 1ª CIPM, através do 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu na noite deste sábado (16), um homem suspeito de dirigir embriagado e ter provocado um acidente com outro veículo na RN221, próximo a comunidade de Lagoa Doce

A ação se deu, por volta das 18h30, após os Policiais Militares receberem uma denúncia de que um acidente entre dois veículos teria ocorrido na estrada para Macau. A Equipe fez diligência ao local e encontrou os veículos colididos sendo um Fiat Uno Mille Branco e um Renault Sandero Cinza.

O condutor de veículo branco apresentava vários sintomas de embriaguez como: hálito etílico, olhos avermelhados, sinais de desorientação, voz embargada e reduzida coordenação motora. Ao ser questionado se tinha ingerido bebidas alcoólicas o homem afirmou que sim. O homem também informou não possuir Carteira Nacional de Habilitação.

O condutor do Sandero informou que homem viria fazendo zig-zag na pista e que ao se aproximar do seu carro teria colidido em sua lateral, mesmo ele fazendo manobra para livrar o carro branco. Já o condutor do Uno não se recordava do que teria acontecido.

Segundo o Subtenente Jonhny Cuiff “Foi dado voz de prisão pelos crimes de CONDUZIR VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE INFLUENCIA DE ÁLCOLL OU DE DROGAS (Art. 306 da Lei 9.503/1997 – CTB) e por FALTA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR (Art 309 da Lei 9.503/1997 – CTB). O homem foi conduzido a 5ª DRPC em Macau para os procedimentos cabíveis e o veículo removido ao pátio do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar