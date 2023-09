Polícia Militar prende homem por esfaquear colega de trabalho em Guamaré

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu na tarde deste Domingo (17), um homem suspeito de ter esfaqueado um colega de trabalho no braço.

A ação se deu, por volta das 14h15, após os Policiais Militares receberem uma denuncia de que estaria ocorrendo uma briga envolvendo faca em um bar na praia do Amaro.

A Equipe fazia diligência ao local quando foi interceptada pela vítima na estrada para a praia vinda em um veículo particular. O homem afirmou ter sido esfaqueado no braço e que estava indo ao Hospital Municipal para receber atendimento médico.

Também informou aos Policiais que estava ingerindo bebida alcoólica em um bar quando aconteceu o fato.

A Equipe fez diligência ao local indicado e encontrou o acusado em outro bar próximo. Ao ser indagado, o suspeito disse que teria brigado com a vítima e teria ido a sua residência, armando-se de faca, mas negou ter esfaqueado a vítima.

Ao ser revistado foi encontrada com o suspeito uma pequena faca de cozinha. Foi questionado se essa seria a arma do crime e homem disse que não; que a faca utilizada estaria em sua residência.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “o homem convidou os Policiais a ir ao local e autorizou a entrada no imóvel onde foi encontrado o objeto no chão, próximo a porta. O homem foi detido e a Equipe foi ao hospital verificar a situação da vítima. A mesma já teria recebido atendimento médico e informou aos Policiais que teria entrado em vias de fato com o suspeito por motivos de trabalho. Foi dado voz de prisão pelos crimes de LESÃO CORPORAL DOLOSA (ART 129, Caput do CPB) E TRAZER CONSIGO ARMA BRANCA FORA DE CASA OU DE DEPENDENCIA DESTA , SEM LICENÇA DA AUTORIDADE (Art 19 do Decreto-Lei 3.688/1941 – LCP). O suspeito e a vítima foram conduzidos a 5ª DRPC em Macau para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar