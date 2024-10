POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM SUSPEITO DE AGREDIR COMPANHEIRA EM GUAMARÉ

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu na tarde deste sábado (19), um homem suspeito de agredir sua companheira com várias pancadas na lombar da mulher utilizando um facão, na comunidade Monte Moriá conhecida por Quilombo, distrito de Guamaré.

A ação se deu, por volta das 13h30, após os Policiais Militares receberem uma denúncia de que uma mulher estaria sendo agredida pelo marido. A Equipe fez diligência ao local e encontrou o casal.

Inicialmente a mulher negou as agressões do homem, contudo populares confirmaram os fatos informando que o homem teria machucado bastante a mulher com várias pancadas deixando hematomas no corpo por baixa das vestimentas. Uma testemunha auxiliou a equipe na verificação das marcas, sendo constatadas as possíveis agressões.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “a mulher informou aos Policiais que estava com muito medo de falar que foi agredido devido ao histórico agressivo do suspeito. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao homem pelo crime de LESÃO CORPORAL DOLOSA – VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER (Art 129, § 9° do CPB). A Polícia Militar alerta para os casos de Violência Doméstica no município e solicita à população que denuncie. Por vezes a vitima demora a romper o ciclo da violência e apoio da comunidade é fundamental na preservação da vida de mulheres”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar