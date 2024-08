POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM SUSPEITO DE BATER EM COMPANHEIRA NA FRENTE DOS FILHOS EM GUAMARÉ

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu na manhã desta segunda-feira (12), um homem suspeito de violência doméstica contra sua companheira na Avenida Principal, Conjunto Salina da Cruz, município de Guamaré.

A ação se deu, por volta das 04h30, após a vítima procurar a Polícia Militar informando que o seu companheiro a havia agredido. A vítima apresentava várias lesões pelo corpo e no rosto.

Segundo a vítima, ela estaria ingerindo bebidas com seu companheiro, quando o mesmo teria saído de casa. Ao retornar, a mulher estava deitada na cama junto com os filhos quando houve um desentendimento do casal.

A partir de então começaram as agressões na frente das crianças com socos e chutes. A mulher conseguiu se defender e saiu à procura de ajuda, encontrando com uma Equipe da PM próximo a ponte para Lagoa Seca, no centro da cidade.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “os Policiais foram até a residência do casal mas o suspeito já havia se evadido. A mulher foi levada para a Delegacia para registro da ocorrência. Após a vítima retornar à residência, o suspeito voltou para casa e a Polícia Militar foi novamente acionada prendendo o homem em flagrante. Foi dado voz de prisão pelo crime de LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (Art 129, § 13 do CPB) (Violência doméstica contra a mulher). O suspeito foi conduzido a 5ª DRPC em Baixa do Meio, para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar