POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM SUSPEITO DE ESTAR PERSEGUINDO EX-COMPANHEIRA EM GUAMARÉ

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu na madrugada desta segunda-feira (05), um homem suspeito de violência doméstica contra sua ex-companheira em Guamaré.

A ação se deu, por volta das 02h30, após a vítima procurar a sede do Pelotão informando que seu ex-marido teria lhe agredido verbalmente e entrado em vias de fato com o atual companheiro da vítima.

Segundo a mulher, o homem seria de Galinhos e teria vindo a Guamaré deixar o dinheiro da pensão de uma criança do ex-casal. O homem que não aceitaria o fim do relacionamento ameaçava constantemente a vítima.

A vítima voltava do hospital na rua Monsenhor José Tibúrcio acompanhada do atual namorado, quando o suspeito teria saído de uma residência ao lado de um supermercado e agredido verbalmente a mulher. O atual companheiro entrou em vias de fato com suspeito. Enquanto a vítima foi acionar a Polícia, o homem fugiu.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “a PM realizou buscas e encontrou o suspeito escondido na beira do Rio Miassaba, abaixado próximo ao muro de contenção. Foi dado voz de prisão pelos crimes de DIFAMAÇÃO (Art 325 da Lei 4.737/65 ) cc PERSEGUIÇÃO COMETIDA CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO (ART. 147-A, § 1°, INC. I| DO CPB) (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER) cc VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/1941 – LCP). Os envolvidos foram conduzidos a 5ª DRPC em Baixa do Meio, para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Com informações da Polícia Militar