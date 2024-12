POLICIA MILITAR PRENDE HOMEM SUSPEITO DE FURTO NO CENTRO DA CIDADE EM GUAMARÉ

A 1ª CIPM através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré prendeu na manhã desta terça-feira (17), um homem suspeito de furto no centro da cidade de Guamaré.

A ação se deu por volta das 10h30, quando a Equipe foi procurada pela vítima informando que um homem teria lhe subtraído uma quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), e um aparelho de celular que estava dentro de um veículo no centro da cidade.

O suspeito teria sido reconhecido pela vítima que percebeu que o desaparecimento dos objetos após o homem ter se aproximado do carro.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “a partir de imagens de câmeras de segurança o homem foi identificado. Os policiais militares iniciaram diligências para localizar o suspeito, quando receberam a informação de que ele estaria no distrito de Lagoa Seca. A Equipe foi até o local e encontrou o homem em um bar. O suspeito negou o fato, mas diante das imagens de segurança e reconhecimento da vítima foi encontrada com ele ainda a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais). Foi dado voz de prisão pelo crime de FURTO (Art 155 do CPB). O suspeito já responde a vários procedimentos pela mesma prática delituosa, e já é bem conhecido da população guamareense”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar