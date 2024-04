POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM SUSPEITO DE TENTAR MATAR A PAULADAS OUTRO HOMEM EM BAIXA DO MEIO

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu na manhã deste sábado (13), um homem suspeito de uma tentativa de homicídio na noite dessa última sexta-feira na comunidade de Baixa do Meio, distrito de Guamaré.

Na ocasião do crime, a vítima foi agredida pelo suspeito com pauladas na cabeça e só não foi morta porque o pedaço de madeira quebrou. Vários vídeos foram divulgados nas redes sociais com a vítima ferida ao solo em um crime que repercutiu na cidade. O suspeito teria fugido logo após o ato.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “a equipe iniciou diligências para encontrá-lo, quando após receber denúncias anônimas conseguiu localizar o homem. Foi dada voz de prisão pelo crime de TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (Art 121, Caput do CPB) e o suspeito conduzido a 5ª DRPC para os procedimentos cabíveis. O homem já havia sido conduzido dias atrás a delegacia por estar com um simulacro de arma de fogo ameaçando populares”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar