Polícia Militar prende homem suspeito de tráfico de drogas na Orla da Praia em Guamaré

A 1ªCIPM, através do 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu nesse sábado (20), um homem suspeito de tráfico de drogas na orla da praia, bem no centro da cidade.

A ação se deu por volta das 19h30 após os Policiais Militares receberem uma denúncia de que no local estaria ocorrendo venda e o consumo de drogas.

A equipe fez diligência à região e visualizou um indivíduo em atitude suspeita. Ao ser abordado foi encontrado com o homem 8 pedras de uma substância análoga ao crack além da Quantia de R$154,00 (cento e cinquenta quatro reais) em espécie, e um celular.

O homem, que fazia uso de tornozeleira eletrônica, já respondia por tráfico de drogas e havia sido preso pelo mesmo crime no dia 16 de Dezembro de 2022 no Conjunto Vila Maria, mas não ficou muito tempo no sistema penitenciário e estava em liberdade por monitoramento.

Segundo o Subtenente Jonhny Cuiff, “o suspeito informou que vendia os entorpecentes na comunidade de Lagoa Seca e teria ido vender na Penha após ter comprado os ilícitos na Comunidade de Sertãozinho em Diogo Lopes, Distrito de Macau. Foi dado voz de prisão pelo crime de TRÁFICO DE DROGAS (Art 33 da Lei 11.343/2006). O suspeito foi conduzido, com o material apreendido, a 5ªDRPC em Macau para os procedimentos cabíveis. Vale salientar que das 03 prisões do suspeito por tráfico duas foram no nosso município mostrando o trabalho eficaz da Polícia Militar na cidade”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Milita