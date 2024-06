POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM SUSPEITO DE TRÁFICO DE DROGAS NA RUA MIASSABA EM GUAMARÉ

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu na tarde da ultima sexta-feira (07), um homem suspeito de tráfico de drogas no centro da cidade.

A ação se deu, por volta das 16h30, durante patrulhamento na Rua Miassaba, após a Equipe visualizar um homem que ao perceber a presença policial ficou bastante nervoso e tentou correr.

Os policiais conseguiram deter o suspeito que faz uso de tornozeleira eletrônica. Foi encontrado com ele 09 pedras de uma substância análoga ao crack além da quantia de R$407,00 (quatrocentos e sete reais) em dinheiro fracionado.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “o suspeito assumiu estar vendendo drogas no local e informou que usa a tornozeleira eletrônica por responder a um crime de roubo (Art. 157). Foi dada voz de prisão pelos crimes de TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 CAPUT DA LEI 11.343/2006) cc PROMOVER OU CONSTITUIR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2° CAPUT DA LEI 12.850/2013 – LEI ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). O suspeito foi conduzido, juntamente com o material apreendido, para a 5ª DRPC, no Distrito de Baixa do Meio”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar