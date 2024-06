POLÍCIA MILITAR PRENDE MAIS UM FORAGIDO DA JUSTIÇA EM MENOS DE 30 MINUTOS EM GUAMARÉ

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu na noite desta terça-feira (12), menos de 30 minutos após ter prendido um outro acusado no centro de Guamaré.

Desta vez o foragido foi localizado no Conjunto Nossa Senhora da Apresentação após a Polícia Militar ser acionado com uma denuncia informando que um homem teria ido até uma residência e ameaçado matar o morador do local. A Equipe fez diligência ao endereço citado e localizou o suspeito que estava bastante alterado. O homem foi contido pela Equipe e levado juntamente com a vítima para a 5ª DRPC no Distrito de Baixa do Meio.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “ao chegar no local, foi constatado pelos Policiais que a vítima também possuía um Mandado de Prisão Preventiva em aberto de número 0101587-26.2016.8.20.0114.01.0001-01, expedido pela VARA ÚNICA DA COMARCA DE CANGUARETAMA. Foi dado voz de prisão a ambos sendo o primeiro pelo crime de AMEAÇA (Art 147 do CPB) e vítima, agora, acusado pelo cumprimento do Mandado citado”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar