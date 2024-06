POLÍCIA MILITAR PRENDE MAIS UM SUSPEITO DE TRÁFICO DE DROGAS NO MESMO DIA EM GUAMARÉ

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu na ultima sexta-feira (07), mais um homem suspeito de tráfico de drogas no centro da cidade. A ação se deu apenas 30 minutos após outra equipe ter prendido outro suspeito de tráfico em Guamaré.

A ação se deu após a segunda equipe estar verificando uma denúncia de tráfico nas proximidades do conjunto três corações. Um homem ao avistar a Equipe demonstrou um comportamento suspeito.

A equipe procedeu à abordagem e encontrou com ele a quantidade de: 16 porções de uma substância análoga à cocaína; 01 porção maior de mais substância análoga a cocaína, R$300,00 (trezentos reais) em dinheiro fracionado além de vários sacos de embalagens pequenos; possivelmente para armazenar o material vendido.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “suspeito já havia sido alvo de algumas denúncias de populares sobre o tráfico na região. Foi dado voz de prisão pelo crime de TRÁFICO DE DROGAS (Art 33 da lei 11.343/2006). O suspeito foi conduzido a 5ª DRPC no Distrito de Baixa do Meio para os procedimentos cabíveis. Duas prisões importantes que demonstra o compromisso da Polícia Militar de Guamaré com a segurança da população”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar