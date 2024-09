POLÍCIA MILITAR PRENDE SUSPEITO DE AGIOTAGEM COM DINHEIRO E VÁRIOS CARTÕES RETIDOS DURANTE BARREIRA POLICIAL EM GUAMARÉ

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré prendeu na manhã desta sexta-Feira (27), um homem suspeito de agiotagem durante uma barreira policial em Guamaré.

A Blitz ocorreu em cumprimento a uma determinação do Comando do CPR IV, pela Operação Força Total, realizada em todo o Estado do RN.

A ação se deu após ordem de parada da Equipe ao condutor de um veículo, tipo Celta branco. Durante abordagem foi encontrado com um homem uma grande quantidade de dinheiro fracionado em seu bolso.

Ainda durante a busca pessoal, os Policiais localizaram dentro de uma pochete que estava pendurada no pescoço do suspeito, vários cartões de crédito de bancos e benefícios sociais, além de dois documentos.

Ao ser questionado, o suspeito informou que o material encontrado seria de seus clientes. O homem informou que costuma emprestar dinheiro a 12% de juros do valor repassado às partes, retém os cartões como garantia e ele mesmo fazia as retiradas dos valores em caixas eletrônicos. Com o homem estavam:

– 04 cartões do BB;

– 37 cartões da CEF;

– 05 cartões de auxílio Bolsa Família;

– R$3.790,00 (três mil, setecentos e noventa reais)

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “foi dada voz de prisão pelos crimes de APROPRIAÇÃO INDÉBITA (Art 168 Caput do CPB) cc RETENÇÃO DE DOCUMENTO (Art 3° Caput da Lei 5.553/1968). O suspeito foi conduzido, juntamente com o material, até a 61ª Delegacia de Polícia em Guamaré para os procedimentos cabíveis. As Barreiras Policiais têm muita importância na prevenção e combate ao crime. A população pode auxiliar o trabalho da Polícia Militar pelo telefone 84 99369126”. Comentou.

Com informações da Policia Militar