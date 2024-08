POLÍCIA MILITAR PRENDE SUSPEITO DE TENTATIVA DE ROUBO PRÓXIMO AO CONJUNTO PAULO BENTO

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu um homem por uma tentativa de roubo próximo ao Conjunto Paulo Bento, localizado na entrada da cidade. Uma primeira denúncia espalhada pelas redes sociais foi de que a vítima teria sofrido uma tentativa de estupro.

Entenda o caso

Foram veiculadas nas redes sociais, notícias de que uma mulher teria sido vítima de uma tentativa de estrupo. As postagens trouxeram pânico à população amedrontada pela existência do suposto estuprador.

O fato acontecido foi que a Polícia Militar foi procurada por um homem, por volta das 22h20 informando que havia socorrido uma mulher vítima de uma tentativa de estupro ou de roubo (assalto).

A Equipe localizou a vítima que informou aos policiais que estaria caminhando a noite quando teria sido abordada por um homem moreno, alto, vestindo camisa branca e calção azul. O suspeito teria se aproximado repentinamente e jogou a mulher no chão exigindo a bolsa e o celular dela.

A mulher estava bastante nervosa, por isso demorou a entregar seus pertences. O suspeito começou a empurrar a mulher para um matagal próximo ao mangue. Neste momento, a vítima entrou em luta corporal com o suspeito chegando a se e ferir no braço.

Um casal que se aproximava viu a cena e foi socorrer a vítima. Neste momento a mulher conseguindo se desvencilhar correu do suspeito. O homem fugiu. Ainda segundo a vítima o suspeito a todo o momento colocava a mão na cintura.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruff, “após ser acionada, a PM começou uma coleta de dados e de posse de fotos de alguns suspeitos através das características repassadas. Por volta das 11h30 da manhã, vítima e testemunhas reconheceram o homem como morador do Vila Maria. Equipe iniciou diligências localizando o homem e conduzindo a 61ª Delegacia de Polícia. A partir dos depoimentos as vítima e testemunhas informaram que diante do estado de nervosismo do momento, acreditaram ser a tentativa de um crime sexual mas depois perceberam se tratar da tentativa de assalto. (Roubo)”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar