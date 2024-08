POLÍCIA MILITAR PRENDE SUSPEITO DE TRÁFICO DE DROGAS EM GUAMARÉ

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu um na tarde do ultimo domingo (04), um homem suspeito de tráfico de drogas no distrito de Baixa do Meio, município de Guamaré.

A ação se após os Policiais Militares receberem uma denuncia de que um homem moreno, alto e que estaria usando uma camisa do Corinthians estaria vendendo drogas na Praça da Juventude próximo a um evento. Segundo as informações o homem estaria armado e estaria amedrontando moradores na região.

A equipe fez diligências ao local indicado, quando ao avistar a Guarnição o suspeito empreendeu fuga e arremessou um aparelho celular no chão. Os Policiais realizaram um acompanhamento tático detendo o homem na Rua do Biênio.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “foi encontrado com ele em uma bolsa tipo tira-colo azul, 01 pequena porção de uma substância análoga cocaína, 03 saquinhos com pequenas pedras de uma substância análoga ao crack, 01 trouxinha de uma substância análoga a maconha além da quantia de R$345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) em dinheiro fracionado, sendo possivelmente da venda já efetuada no local. Foi dado voz de prisão pelo crime de TRÁFICO DE DROGAS ( Art 33 da Lei 11.343/2006). O suspeito foi conduzido, juntamente com todo o material apreendido, até 5ª DRPC, em Baixa do Meio, para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar