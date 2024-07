POLÍCIA MILITAR PRENDE TRIO SUSPEITO POR FURTO E RECEPTAÇÃO EM GUAMARÉ

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, recuperou na tarde desta terça-feira (23), um botijão de gás de cozinha furtado de uma residência na rua Professor João Batista, centro de Guamaré.

A ação se deu após os Policiais Militares receberem uma denúncia da vítima informando que possuía dois botijões de gás em quarto anexo a sua residência. Ela ainda informou que suspeitava de um sobrinho vindo de Macau, e que estaria na residência a poucos dias. Segundo a vítima, o rapaz estaria ingerindo bebidas alcoólicas desde a noite anterior.

A Equipe iniciou diligências encontrando o sobrinho da vítima em via pública. Ao ser questionado, o mesmo negou o crime e apontou o amigo como autor do fato.

O suspeito foi detido e os Policiais continuaram as buscas localizando o segundo envolvido. O outro homem confessou o crime e alegando aos PMs que o sobrinho da vítima estaria junto na ação.

O suspeito ainda relatou que teria vendido um dos botijões a um comerciante no Conjunto Ponta de Salina, próximo a uma igreja. O outro botijão teria sido vendido a uma mulher, moradora da Rua Flauto Praxedes, também conhecida como Rua dos Invasores, no centro da cidade.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “os Policiais se deslocaram até o estabelecimento comercial e conversaram com o proprietário que inicialmente negou a compra, mas acabou confessando que teria adquirido o objeto dos dois envolvidos pela quantia de R$100,00 (cem reais). Foi dado voz de prisão aos dois suspeitos pelo crime de FURTO QUALIFICADO COM DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (Art 155§ 4°, INC I do CPB) e ai comerciante pelo crime de RECEPTAÇÃO (Art 180, Caput do CPB). Todos os suspeitos foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, para 5ª DRPC em Baixa do Meio para os procedimentos cabíveis. As Equipes continuam em busca da mulher para recuperar o segundo botijão”. Comentou

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar