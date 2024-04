POLÍCIA MILITAR RECUPERA EM GUAMARÉ CARRO ROUBADO EM MOSSORÓ

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, recuperou na noite dessa sexta-feira (19), um veículo que teria sido roubado no ano de 2022 na cidade de Mossoró.

A ação se deu, por volta das 22h40, após os Policiais Militares receberem uma denúncia de um veículo suspeito transitando na cidade.

Foram realizados diligências e o carro foi localizado no centro da cidade, próximo a Orla do Rio Aratuá.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “ao ser feita a abordagem dois homens estavam dentro do veículo. Foi verificado que o condutor era menor de idade. Ao consultar a situação do veículo, os Policiais identificaram que o carro possuía queixa de roubo na cidade de Mossoró. Foi dado voz de prisão ao homem e o menor foi apreendido, ambos pelo crime e ato infracional analógico a RECEPTAÇÂO (Artº 180, Caput do CPB), respectivamente. Os suspeitos e o veículo foram conduzidos a 5ª DRPC em Macau para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar