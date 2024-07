POLÍCIA MILITAR RECUPERA EM GUAMARÉ VEÍCULO ROUBADO NA CIDADE DE MOSSORÓ

A 1ª CIPM, através de uma Operação do 2° Pelotão do Alto do Rodrigues e do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré recuperou na manhã desta quarta-feira (10), uma motocicleta que teria sido roubada na cidade de Mossoró.

A ação se deu, por volta das 10h, após os Policiais Militares receberem uma denúncia de que o veículo roubado estava sendo rastreado pela vítima estando em direção a cidade de Guamaré. Segundo informações, a moto pertenceria a um vigilante de rua que ao fazer ronda foi surpreendido em uma área próxima a um matagal na cidade de Mossoró. Dois homens encapuzados saíram de dentro do mato com armas e levado a moto e um celular da vítima.

Segundo o Subtenente Moura, “os Policiais Militares do Alto do Rodrigues viam em diligência pedindo apoio a Equipe de Guamaré. O veículo foi encontrado abandonado próximo a entrada da cidade. A moto foi recuperada e conduzida a 5ª DRPC em Baixa do Meio para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Milita