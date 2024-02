POLÍCIA MILITAR RECUPERA RELÓGIOS E PRENDE HOMEM SUSPEITO DE ROUBO A IDOSO EM GUAMARÉ

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, recuperou na manhã deste domingo (26), 03 relógios roubados e prendeu um suspeito de invadir e roubar um idoso na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do município de Guamaré.

A ação se deu, por volta das 08h, após os Policiais Militares serem procurados pela vítima que informou que durante a madrugada dois homens teriam invadido sua residência e roubado 06 relógios, uma cordão e aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie. Um dos suspeitos teria sido reconhecido pela vítima.

A Equipe fez diligência até a casa do homem informado que ao perceber a aproximação Policial empreendeu fuga para um matagal. Foi realizado um cerco e o suspeito foi localizado no quintal de uma residência.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “o suspeito foi detido no quintal de uma residência. O homem confessou o crime e informou onde estaria parte dos produtos bem como quem seria o outro suspeito. Os homens já são conhecidos na região, pela prática de vários crimes de furto, sendo presos outras vezes pela Polícia Militar. Foi dado voz de prisão pelo crime de ROUBO (Art 157 do CPB). O suspeito foi conduzido a 5ª DRPC para os procedimentos cabíveis. O outro suspeito continua sendo procurado”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar