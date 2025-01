POLÍCIA MILITAR RECUPERA VEÍCULOS ROUBADO E ADULTERADO EM GUAMARÉ

A 1ª CIPM, por meio do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, recuperou dois veículos irregulares na comunidade de Salina da Cruz, distrito de Guamaré. Trata-se de um com queixa de furto e roubo, e outro com adulteração veicular.

A Ação bem-sucedida aconteceu por volta das 10h da ultima sexta-feira (24), em uma barreira durante a 11ª Operação Força Total. Após abordagem e verificação, os crimes foram constatados.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “as motos foram apreendidas e os suspeitos conduzidas à 61ª Delegacia de Polícia Civil de Guamaré, onde foram autuados pela prática prevista nos crimes de receptação (Art. 180 do CPB), e adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (Art. 311 do CPB)”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar