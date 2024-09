POLÍCIA PRENDE NA PB HOMEM FORAGIDO POR HOMICÍDIO DE VAQUEIRO DURANTE VAQUEJADA EM SANTO ANTÔNIO

Um homem de 24 anos foi preso neste sábado (31) no interior da Paraíba, suspeito de matar o jovem João Vitor Bento da Costa, de 19 anos, no município de Santo Antônio, no Agreste potiguar. O crime ocorreu em janeiro e, após investigação, um mandado de prisão foi aberto em desfavor do suspeito, que era considerado foragido há seis meses.

Além da prisão preventiva, os policiais também cumpriram um mandado de busca e apreensão. As ações ocorreram no município de Cuité, distante 219 quilômetros da capital João Pessoa, e contou com apoio da Polícia Civil da Paraíba.

João Vitor foi morto a tiros na manhã do dia 28 de janeiro, durante uma vaquejada no Parque Maria Salete, em Santo Antônio. Ele tinha competido no evento, realizado durante aquele fim de semana.

O jovem estava no estacionamento quando duas pessoas se aproximaram em uma moto e dispararam pelo menos três tiros contra ele. Um dos disparos atingiu as costas do rapaz, fazendo com que ele morresse na hora.