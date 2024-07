POLO PETROBRAS: ZÉ ANTÔNIO REZA NA CARTILHA: “QUEM QUER, ARRUMA UM JEITO. QUEM NÃO QUER, ARRUMA UMA DESCULPA”

Vem dando o que falar a iniciativa do prefeito José Antônio Menezes de formalizar o interesse do município de Macau em sediar a base operacional da Petrobras para exploração do Campo de Pitu. O assunto tem ganhado repercussão e o pleito vem recebendo novos apoios a cada dia. A operação do novo campo está em vias de ser iniciada pela empresa.

Em nota, o presidente do Câmara dos Dirigentes Lojistas de Macau, Daniel Henrique Fernandes Dantas declarou o apoio da CDL Macau a essa iniciativa “e nos colocamos a disposição como apoiadores e colaboradores desta causa”.

Para ele, essa iniciativa não apenas impulsionará a economia local, gerando empregos e atraindo investimentos, mas também fortalecerá a infraestrutura e a capacidade técnica da nossa comunidade.

O presidente do CDL acredita que “a presença da Petrobras solidificará Macau como um polo estratégico na indústria de petróleo e gás, promovendo desenvolvimento sustentável e inovação”.

Segundo o líder empresarial, “estamos comprometidos em apoiar esse projeto que trará benefícios duradouros para nossa população e colocará Macau em uma posição de destaque no cenário energético nacional”.

O prefeito José Antônio Menezes encaminhou ofício à presidente da Petrobras, Magda Chambriard, apresentando as vantagens competitivas da cidade de Macau, como infraestrutura moderna, comércio pujante e mão de obra qualificada e manifestando o interesse do município em sediar essa base tão importante.

Outro empresário que aplaudiu a iniciativa foi o diretor da Rede Mais em Macau, Jorge Luiz Medeiros. “Este projeto promete fortalecer a economia local e regional, criando empregos diretos e indiretos”.

Para Jorge, “os programas de capacitação de mão de obra que devem acompanhar o empreendimento vão garantir que os macauenses aproveitem as oportunidades geradas, cruciais para o desenvolvimento socioeconômico da região”.

O líder supermercadista também acredita que “essa é uma oportunidade única para transformar Macau em um polo estratégico de petróleo e gás, impulsionando não apenas a economia, mas também o bem-estar social da nossa comunidade”.

“Como empresário em Macau, apoio plenamente a iniciativa de atrair o Polo da Petrobras para a cidade, liderada pelo prefeito José Antônio Menezes”, concluiu Jorge Medeiros.

Blog Celso Amâncio