PONTE ENTRE TOCANTINS E MARANHÃO DESABA; DUAS MORTES CONFIRMADAS

Um grave acidente ocorreu neste domingo (22) na ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga Estreito (MA) a Aguiarnópolis (TO), resultando na morte de duas pessoas e deixando oito desaparecidos.

De acordo com a Defesa Civil de Estreito, as vítimas fatais foram identificadas como Alana, de 25 anos, e Marçon Gley Ferreira, de 42 anos. Ambos estavam em motocicletas no momento do colapso. Entre os desaparecidos estão duas crianças, duas mulheres e quatro homens.

O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) informou que, além das motos, um carro de passeio também caiu da ponte. O veículo transportava um homem, uma mulher e uma criança. O homem foi resgatado e está internado no Hospital de Estreito, sem risco de vida, mas a mulher e a criança seguem desaparecidas.

O acidente envolveu ainda dois caminhões transportando produtos perigosos, um deles com ácido sulfúrico. Por questões de segurança, as buscas foram suspensas às 18h e retomadas posteriormente, mas apenas com o uso de botes, sem mergulhadores.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o desabamento ocorreu quando três caminhões estavam sobre a ponte. Imagens feitas por celular registraram o momento do colapso e a destruição causada.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que o vão central da ponte, com 533 metros de extensão, cedeu. As causas do desabamento ainda estão sendo investigadas.

Com o trecho interditado, o DNIT divulgou rotas alternativas para motoristas. No Maranhão, o desvio passa pela BR-226/MA em Estreito, seguindo até Porto Franco e depois pela BR-010/MA até Imperatriz. No Tocantins, a rota inclui Darcinópolis, Luzinópolis e Axixá até Imperatriz.

Equipes do governo estadual estão no local auxiliando nas buscas e prestando suporte aos motoristas que utilizam as rotas alternativas. A situação segue monitorada pelas autoridades.

Fonte: TN