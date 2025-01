POPULAÇÃO RECLAMA DE VIVER MEIO UM VERDADEIRO ‘LIXEIRO’ NA COMUNIDADE DE BAIXA DO MEIO

Entre entulhos, lixo doméstico, pedaços de móveis, metralhas de construção, galhos de arvores, dentre outros, as ruas de Baixa do Meio, distrito do município de Guamaré, sofrem com a grande sujeira jogados a céu aberto nas ruas do distrito, a comunidade mais perece não ter prefeito.

Basta andar um pouco nas ruas para encontrar lixos amontoado em vários pontos da comunidade, e um dos motivos alegados pela própria população, é a falta de zelo e cuidado do poder público.

As famílias que moram em Baixa do Meio estão sendo obrigadas a conviver com um problema crônico: o lixo nas ruas e todas as implicações que impactam a vida das pessoas que residem no distrito.

O Blog entrou em contato com a subsecretaria de obras de Baixa do Meio, questionando sobre o assunto, mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem.

O espaço segue aberto para manifestações. Oremos meus irmãos!