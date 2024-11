POR FALTA DE PAGAMENTO, COSERN CORTA ENERGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GUAMARÉ

A Companhia Energética do Rio Grande do Norte – Neoenergia COSERN, cortou novamente o fornecimento de energia elétrica de prédios públicos em Guamaré por falta de pagamento.

A ação da companhia ocorreu na tarde desta quinta-feira (28), onde foi suspenso o fornecimento de energia dos prédios do Conselho Tutelar, e do Ambulatório Médico Especializado (AME).

Os serviços destes dois órgãos estão paralisados, e certamente não haverá atendimento a população nesta sexta-feira (29). A Prefeitura Municipal de Guamaré ainda não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido.

Nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp a população lamenta o desgoverno, a falta de planejamento, cuidado e respeito com os nossos munícipes que precisam diariamente dos serviços destes órgãos públicos, pois não é a primeira vez que isto acontece nesta gestão.

Procuramos falar com a Cosern sobre a suspenção do fornecimento de energia dos prédios do Conselho Tutelar, e do Ambulatório Médico Especializado (AME). A Cosern informou que cumpre a regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e não comenta débitos de clientes.