PÓS-MASSACRE: NÃO ADIANTA ESPERAR DO FUTURO, O QUE ESCOLHEMOS COMO PASSADO

Muitos não entenderam, outras acharam uma gafe, porém, poucos não compreenderam que a fala utilizada pelo Prefeito eleito Hélio Willamy se tratava de uma mensagem elaborada exatamente para chocar a liberdade política do eleitor insatisfeito pelos regulares atrasos de salários. Naquele instante, o desafio era construir uma fala para amedrontar, encurralar as pessoas entre aceitar ou serem perseguidas.

Um discurso de tudo ou nada, de quem já havia anunciado que toparia qualquer parada, com exclusivo objetivo de impor o medo a uma legião de escravos do sistema.

Assim, entre mudar, seguir no ruim ou piorar, a maioria escolheu permanecer. A mostra bem clara é evidenciada no caso dos profissionais de saúde, principalmente os enfermeiros e técnicos de enfermagem da Cooperativa de Trabalho em Serviços de Saúde – Bem Estar, há dois meses de salários atrasados e, os médicos da SAMA com registro de quatro meses.

A constatação veio por meio da declaração de uma técnica de enfermagem: “a gente liga para a cooperativa e pergunta pelo pagamento, mas informaram que não há nenhuma previsão porque não houve repasse por parte da prefeitura de Guamaré. Quando a gente procura a prefeitura para saber noticias ninguém sabe dizer nada”.

E o mais grave se registra até no medo de reivindicar: “a gente não pensa em paralisar porque o nosso emprego não é uma coisa certa, somos cooperados, e não temos nenhuma garantia de que ficaremos aqui depois de qualquer tipo de manifestação, então preferimos nos manter calados apenas reivindicando aquilo que nos é de direito, nosso pagamento”.

NOTA DO BLOG – I

Se eu soubesse que seria assim, talvez, eu nunca saberia que seria assim. Na verdade, até o mais otimista já sabia o que esperava.

Afinal, quem conviveu com uma realidade econômica onde salários eram pagos em dia e até antecipados e passou a viver um novo momento, mesmo diante do recebimento de vultosos recursos pelo município, sabe muito bem o que aguardava.

Porém.

Foram suas escolhas. Se curvando e se amedrontando, se diminuindo até no direito de exigir seus salários.

Foram suas escolhas. Pouco adiantando reclamar dos vereadores, os quais em sua maioria nunca tiveram o comprometimento de fiscalizar e mesmo assim, em sua maioria foram reeleitos.

NOTA DO BLOG – II

Foram suas escolhas. Não pode esperar atuação dos órgãos de fiscalização, esses que ao longo do tempo sempre se mostraram omissos em razão do nosso município.

Mesmo assim, diante de tudo isso, iremos continuar aqui cumprindo nosso papel como imprensa, que é informar e levar a realidade nua e crua. mesmo de fronte de um cenário devastador, onde o líder come o queijo e distribui os buracos para o povo.

NOTA DO BLOG – III

A empresa UNISAU e PROMOVE que prestam serviços terceirizados a Prefeitura Municipal de Guamaré, chega ao segundo mês com o salário de seus servidores também em atraso. É preciso urgentemente que as autoridades responsáveis possa sentir a dor destes servidores que tem família, e que continuam com seus salários atrasados há meses.

Oremos meus irmãos!