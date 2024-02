POSTE DE ALTA TENSÃO É QUEBRADO ENTRE MACAU E GUAMARÉ E INTERROMPE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Um poste de alta tensão foi quebrado entre as cidades de Macau e Guamaré e interrompeu o fornecimento de energia elétrica. O poste da Linha de Alta Tensão (69.000 volts) foi identificado pelo grupo Neoenergia Cosern por volta das 22h da terça-feira (27) e 7.581 clientes, incluindo uma geradora de energia eólica, ficaram sem energia.

Segundo o grupo elétrico, este é o sexto ato de vandalismo em menos de 90 dias contra a mesma Linha de Transmissão na Região da Costa Branca. Por meio de manobras no sistema, o fornecimento da região foi normalizado, exceto para a geradora de energia eólica. A distribuidora vai abrir um boletim de ocorrência e compartilhar as informações com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed).

De 1º de janeiro a 14 de fevereiro de 2024, o Centro de Operações Integradas (COI) da Neoenergia Cosern registrou 185 faltas de energia provocadas por furto de cabos e de outros equipamentos da rede elétrica em todo o estado. O crime deixou sem energia cerca de 360 mil potiguares em residências, hospitais, escolas, delegacias, sem abastecimento de água, internet e outros serviços essenciais. Em 2023, cerca de 800 mil potiguares foram afetados pelo crime de furto de cabos da rede elétrica.

Em linha reta, os cabos de energia elétrica da Neoenergia Cosern furtados em todo o estado em 2023 somaram 35 quilômetros de distância, o equivalente ao trajeto entre Natal e Ceará-Mirim, por exemplo.

A população pode denunciar, de forma anônima e segura, à Polícia Militar, no telefone 190, e no 116 da Neoenergia Cosern. Por questão de segurança, as pessoas nunca devem se aproximar da rede elétrica.

