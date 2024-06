PRA RESGATAR GUAMARÉ, FAMÍLIA DE NEGO DE SIRI E LEANDRO CABELUDO DIZ QUE PODEMOS

A rotina de adesões ao projeto político que promete resgatar a dignidade do povo, sepultando a perseguição e diferenciação entre pessoas ganhou significativa manifestação de aderência, trata-se da família de Nego do Siri e de Leandro Cabeludo que disseram: “SIM, PODEMOS”.

Assim, demonstrando muito folego e gozando de alta popularidade os pré-candidatos Adriano Diógenes e Diego de Lisete, caminham nas ruas de palmo em palmo sustentando o melhor para Guamaré, se valendo de instrumentos como credibilidade, compromisso e confiança.

O movimento promete fazer ressurgir Guamaré e sepultar o governo do “PORÉM”. Pondo fim aos argumentos: “o veículo faltou combustível… PORÉM… a culpa é do motorista”; “faltou remédio… PORÉM… a culpa é do médico”; “cortaram a energia… PORÉM… a culpa é do servidor”; “o salário atrasou… PORÉM… é culpa da cooperativa ou OS”.

O ritmo e volume promete mais surpresas e os avanços faz encandecer a chama da esperança.