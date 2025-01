PREFEITA DE JOÃO CÂMARA AUTORIZA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS EM ATRASO, PISO DA ENFERMAGEM, E ANUNCIA 1/3 DE FÉRIAS DA EDUCAÇÃO E REAJUSTE SALARIAL DO CONSELHO TUTELAR

Despachando na Secretaria de Finanças hoje cedo, a prefeita Aize Bezerra informou que autorizou o pagamento de consignados em atraso da Caixa Econômica e Banco do Brasil. Segundo a gestora, o valor chega a quase R$ 700 mil e visa garantir os direitos dos servidores.

A gestora também anunciou a liberação do pagamento do piso salarial da enfermagem, previsto para ser efetuado nesta sexta-feira (24). Além disso, destacou que a gestão está organizando o pagamento do terço de férias dos profissionais da educação ainda neste mês.

E por último disse que o reajuste salarial dos conselheiros tutelares do município está previsto para ser realizado ainda em janeiro.