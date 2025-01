PREFEITA DE MACAU INICIA GESTÃO NA QUEDA DE BRAÇO COM SINDICATOS E ATRASOS DE SALÁRIOS

A atual prefeita de Macau deverá enfrentar conflito com o sindicato dos trabalhadores em educação que reivindica os pagamentos dos servidores do mês de dezembro que vence nesta sexta feira, 10 de janeiro, com isso a direção da regional Macau do Sinte (Sindicato dos trabalhadores em educação), convocou uma assembleia para próximo dia 14 (terça-feira), para tratar exclusivamente o atraso dos servidores da educação, efetivos e aposentados.

A prefeita alega dificuldade financeira, amparada por um decreto que vem enfrentando questionamentos sobre a veracidade dessas calamidades que a gestora tanto enfatiza.

Diante dessa situação, o município de Macau, nos primeiros 10 dias da nova gestão, já contabiliza 2,5 milhões em caixa, o que significa uma contradição para a nova prefeita que se recusa a pagar os servidores ativos e parte dos aposentados.

O beliscodemacau

NOTA DO BLOG

O Blog Guamaré Em Dia, deixa o espaço aberto para a assessoria de imprensa da Prefeitura de Macau se pronunciar sobre o assunto polêmico que vem ganhando força nas redes sociais e grupos de WhatsApp de Macau e região.