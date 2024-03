PREFEITO ARTHUR EM NOME DE SUA ESPOSA FAZ HOMENAGEM A TODAS AS MULHERES

Para marcar a passagem do dia 8 de março, quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher, o prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira, emitiu uma mensagem em sua página no instagram, homenageando em nome de sua esposa, Daniela Rocha, todas que são mães, tias, avós, que lideram, que comandam, que lutam por uma sociedade mais justa! todas as mulheres.

Eis a mensagem:

Em nome da minha querida Dani, quero aqui desejar um lindo dia internacional das mulheres. Todas que são mães, tias, avós, que lideram, que comandam, que lutam por uma sociedade mais justa!

Para minha querida esposa, tudo que tenho e sou! Para todas as mulheres de minha família, toda a minha admiração, amor e respeito. Para todas as mulheres fortes e corajosas de Guamaré e deste mundo, desejo toda força e sucesso não somente neste dia, mas de hoje para o futuro!

Que vocês conquistem o seu espaço de direito diariamente, que sejam amadas, honradas e respeitadas. Nenhum sonho é pequeno para uma mulher determinada, nenhuma conquista é impossível para uma mulher forte.

Feliz dia das mulheres!