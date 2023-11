Prefeito Arthur Teixeira é recebido pelo Presidente da Assembleia Legislativa Ezequiel Ferreira

O prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira (PSB), juntamente com o presidente da Câmara de Vereadores, Eudes Miranda (MDB), e o ex-prefeito Hélio Willamy (MDB), foram recebidos pelo presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Ferreira de Sousa (PSDB), durante uma audiência realizada na manhã desta segunda-feira (27) no gabinete do parlamentar.

O encontro teve como objetivo a discussão de projetos essenciais para o desenvolvimento de Guamaré. Deputado Ezequiel colocou seu mandato à disposição do município, destacando a importância de Guamaré na economia estadual, abrangendo setores como a produção de gás, carcinicultura e turismo. “Com certeza, as portas do meu gabinete estão abertas para o prefeito Arthur Teixeira”, afirmou o parlamentar.

Arthur Teixeira, prefeito de Guamaré, expressou sua satisfação com a recepção no Legislativo potiguar: “Fomos muito bem recebidos, e não tenho dúvidas de que a força política de Ezequiel nos ajudará a conquistar mais investimentos e desenvolvimento para nossa cidade.”

Parceria política e filiação

Durante a audiência, as lideranças também discutiram uma parceria política, culminando na aceitação, por parte do Prefeito Arthur Teixeira, do desafio de comandar o PSDB em Guamaré. “O PSDB é um dos maiores partidos do Brasil e muito forte em nosso estado, graças à liderança do seu presidente estadual, o deputado Ezequiel. Será uma honra comandar a legenda em Guamaré, juntando-se a outras siglas que estão ao nosso lado na luta pelo desenvolvimento da nossa cidade”. Comentou Arthur.

Vale ressaltar que, atualmente, o PSDB no Rio Grande do Norte é a segunda legenda com mais prefeitos, contabilizando 31 prefeitos tucanos eleitos na última eleição, em 2020.

