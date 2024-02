IRACEMA MORAIS: PREFEITO ARTHUR TEIXEIRA NOMEIA SECRETÁRIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

O prefeito de Guamaré, Arthur Henrique da Fonseca Teixeira (PSB), através da portaria Nº 030/2024, publicada nesta sexta-feira (09), no Diário Oficial do Município, nomeou, IRACEMA MARIA MORAIS DA SILVEIRA, no cargo de Secretária Municipal de Indústria, Comércio, Serviços, Energias e Projetos Especiais do município, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo Art. 45 da Lei Orgânica do Município.

O cargo na pasta estava vago desde de dezembro de 2023, quando então o secretário Raphael Olegário de Lima pediu demissão. Iracema já foi secretária de educação e vice-prefeita do município. Resta-nos desejar sucesso em seu novo projeto.