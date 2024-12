PREFEITO ARTHUR TEIXEIRA NUMA SÓ CANETADA EXONERA DIVERSOS CARGOS DO 1º E 2º ESCALÃO DO GOVERNO

O Diário Oficial dos Munícipios da FEMURN desta terça-feira (17) trouxe diversas exonerações de Cargos Comissionados do governo do prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira. Observamos que, foram exonerados cargos comissionados, do primeiro e segundo escalões do governo, que se encerrará no próximo dia 31 de dezembro próximo.

As exonerações aconteceram a partir dos cargos de Secretários Adjuntos, ate os de chefia e subcoordenadores, aos quais já em diversas repartições, desde a ultima sexta-feira (13), já deixaram de dar expediente segundo informações obtidas pela nossa redação.

As repartições ficaram os gestores responsáveis pelas pastas que compõem a gestão, como secretários municipais, diretores escolares, que também que deveram ser exonerados próximo do final do quadriênio 2020/2024.

Segundo fomos informados, essas exonerações aconteceram dentro do processo de transição do governo atual, e do governo que terá inicia em 1º de janeiro de 2025, onde será montada a equipe de governo para o quadriênio de 2025/2028.

Confira as exonerações no Diário Oficial dos Munícipios da FEMURN AQUI

Blog GuamaréNews