PREFEITO ARTHUR TEIXEIRA PARTICIPA DA FORMAÇÃO DE ALUNOS DA TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA CONQUISTE

O prefeito de Guamaré Arthur Teixeira participou na noite desta terça-feira (27) da formatura de 117 alunos da terceira Etapa do Programa Conquiste. A solenidade aconteceu no Centro de Convenções.

Além dos alunos e de seus familiares, autoridade politicas e religiosas participaram da alegria dos formandos. Um momento único que marcou a conclusão de uma jornada de qualificação profissional.

O prefeito Arthur Teixeira esteve presente ao evento, em suas redes sociais ele escreveu: “na noite desta terça, participei da formatura do programa Conquiste, no Centro de Convenções de Guamaré. Foi uma noite de emoção e celebração para os 117 guamareenses que conquistaram um novo futuro através da qualificação profissional. Nos últimos dois anos, trouxemos toda a estrutura do @senairn para Guamaré buscando ofertar cursos técnicos de longa duração nas áreas de Automação Industrial, Eletrotécnica, Eletromecânica, e Petróleo & Gás. Com estrutura completa, garantimos oportunidades para nossos jovens sem precisar sair da cidade. Apesar das dificuldades, fizemos o maior investimento em qualificação profissional de nossa história, formando cerca de 200 profissionais só em 2024. Criando assim o maior programa municipal de formação profissional de todo o estado. E um dos maiores do Brasil. Ontem, tive o prazer de acompanhar de perto e ver a esperança e alegria estampadas no rosto de cada formando. Ouvir seus relatos e histórias de superação. E ainda compartilhar com as famílias desse momento inesquecível. Parabéns aos formandos e muito obrigado a todos que nos ajudaram a transformar mais esse sonho em realidade”.

NOTA DO BLOG

Quero de público parabenizar todos os alunos formados nesta solenidade pela conquista. Fico feliz por ter tido a honra de dividir esse momento de tamanha emoção e alegria ao seu lado de vocês, durante o curso de formação como Diretor do CTG por um ano e seis meses. Acompanhei de perto a caminhada das turmas dos cursos de Eletrotécnica e Automação, e sei o quanto vocês lutaram para chegar a este momento único.

Parabéns para todos os formandos!

Fotos: Redes sociais