PREFEITO ARTHUR TEIXEIRA SE FILIA AO PSDB EM EVENTO COM A PRESENÇA DO DEPUTADO EZEQUIEL

O PSDB prepara ato de filiações para esta quinta-feira, 04, às 15 horas, no Centro Pastoral Padre Antônio Murilo de Paiva em Guamaré. O Presidente do diretório estadual do partido no Rio Grande do Norte, o deputado estadual Ezequiel Ferreira participam do evento.