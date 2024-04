PREFEITO ARTHUR TEIXEIRA, VICE ELIANE E VEREADORES SE FILIAM NO PSDB

O início da noite em Guamaré, município na região Salineira do Estado foi marcado por grandes filiações ao PSDB, o partido que mais cresce no RN. Em um evento que contou com uma multidão, o prefeito Arthur Teixeira assinou a ficha da sigla e agora é o mais novo tucano potiguar.

“Chego a Guamaré com a sensação de vitória. A chegada de Arthur, um prefeito que vem fazendo um grande trabalho na cidade, deixa o PSDB imenso não só no município, mas como na região. Contém o nosso apoio”, discursou Ezequiel Ferreira, presidente da Assembleia Legislativa.

Além do prefeito, a vice-prefeita Eliane Guedes também ingressou na legenda tucana. O presidente da Câmara Municipal, Eudes Miranda e os vereadores Carlos Câmara, Miranda Júnior e Manú Nascimento. Nomes como Édilson Borba, Genilson Gomes e Silvinha Valentim assinaram a ficha do partido.

Blog Celso Amâncio