Prefeito de cidade do Alto Oeste é baleado em tentativa de assalto

Blog Ismael Sousa

O prefeito do município de Encanto, Alberone Neri, foi baleado na tarde desta quinta-feira (1º) durante uma tentativa de assalto em Pau dos Ferros. Além do prefeito, o engenheiro e empresário Erlando Lopes, amigo de Alberone, também foi atingido.

De acordo com informações preliminares apuradas pela Polícia Militar, o prefeito participava de uma reunião no escritório do empresário quando homens armados invadiram o local e anunciaram o assalto. O empresário teria reagido, e os criminosos atiraram.

As vítimas foram levadas ao Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, em Pau dos Ferros. Alberone foi atingido no braço e na região dos glúteos e continua sendo atendido na unidade hospitalar. Ele é candidato à reeleição pelo Partido Liberal (PL). A convenção que homologará a candidatura de Alberone e de seu vice, Toinho, está marcada para ocorrer neste sábado (3).