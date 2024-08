PREFEITO DE JOÃO DIAS E O PAI SÃO ASSASSINADOS A TIROS NA CIDADE DO ALTO OESTE

O prefeito do município de João Dias, Francisco Damião de Oliveira, conhecido como “Marcelo Oliveira”, e o seu pai Sandi Alves de Oliveira foram assassinados a tiros no final da manhã desta terça-feira, 27. O duplo assassinato ocorreu em via pública, mas, até agora, não tem informações precisas sobre os autores do crime.

De acordo com informações colhidas pelo defato.com, o prefeito chegou a ser socorrido, mas não suportou os tiros que atingiram seu corpo. Já o pai do prefeito teve morte imediata ao ser atingido na cabeça por tiro, provavelmente de escopeta.

Uma equipe da Delegacia de Alexandria foi enviada para o local do crime, em João Dias. Ainda não há detalhes sobre como o duplo assassinato aconteceu.

Em nota, a Secretaria Estadual de Segurança Pública informou que mobilizou equipes da Polícia Militar e Polícia Civil com o objetivo de identificar, localizar e prender os criminosos envolvidos no atentado. Segundo a Sesed, a motivação do crime também está sendo investigada.

Marcelo Oliveira tinha 38 anos, era o atual prefeito de João Dias e tentava a reeleição ao cargo nas eleições de 2024 pelo partido União Brasil.

Eleito pela primeira vez em 2020, ele renunciou após seis meses de mandato, mas voltou à Prefeitura após alegar na Justiça que tinha sido coagido a abrir mão do cargo, sob ameaças, pela família da sua então vice-prefeita, Damária Jácome.

Em 2020, Damária teve prisão preventiva decretada sob suspeita da prática dos crimes de integrar milícia privada, receptação e posse ilegal de arma de fogo. Ela retornou após a própria Justiça relaxar a prisão.

Damária também concorre ao cargo à Prefeitura de João Dias nas eleições deste ano, pelo Republicanos.

