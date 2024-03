PREFEITO DE MACAU E REPRESENTANTES DA NEOENERGIA COSERN DISCUTEM ESTRATÉGIAS PARA MINIMIZAR OS FURTOS DE CABOS DE ENERGIA

O prefeito de Macau, José Antônio de Menezes, recebeu na manhã desta quarta-feira (06) em audiência, representantes da Neoenergia Cosern. A comitiva discutiu os frequentes furtos de cabos de energia que têm afetado diretamente a população do município salineiro e da região da Costa Branca potiguar.

No dia 27 de fevereiro, criminosos voltaram a agir e quebraram seis postes de uma linha de transmissão de Alta Tensão (69.000 volts) e furtaram 600 metros de cabos no trecho entre Macau e Guamaré. Um dos postes quebrados, fica na Comunidade Cohab, próximo ao Instituto Federal de Educação Teológica (IFRN), e os outros cinco, próximos à Comunidade Papagaio, zona rural do município.

A ação criminosa interrompeu o fornecimento para 7.581 clientes, incluindo uma geradora de energia eólica. “A Prefeitura de Macau está disposta a colaborar com as polícias civil e militar, além da Guarda Municipal, para investigar essa prática criminosa”, declarou o prefeito.

Júlio Giraldi, Superintendente de Relacionamento com Clientes da Neoenergia Cosern, destacou que as ações de combate aos furtos necessitam de uma ação conjunta para garantir a prestação do serviço no fornecimento de energia. “Desde dezembro de 2023, mais de 4 toneladas de cabos foram furtadas, o que prejudica diretamente a população”, revelou Giraldi.

Também acompanharam a reunião, Givanildo Batista, Gerente de Relacionamento com Grandes Clientes, Oswaldo Tavares, Superintendente Técnico e Robson Mendes, supervisor institucional do grupo Neoenergia Cosern. Pelo município de Macau, além do chefe do executivo, participaram os secretários de Governo e Turismo e Infraestrutura, Rodrigo Menezes e Winston Paiva, respectivamente e o adjunto de Infraestrutura, Júlio Sena.

A população pode colaborar, denunciando essa prática de crime anonimamente e com segurança. A Polícia Militar pode ser acionada pelo telefone 190 e Neoenergia Cosern no telefone 116.

Com informações: Assecom/PMM