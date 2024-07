PREFEITO DE MACAU ENTREGA MAIS DE MEIO MILHÃO EM OBRAS DE URBANIZAÇÃO

Dando continuidade à série de entregas dos últimos 30 dias, o prefeito de Macau, José Antônio de Menezes, realizou, nesta quinta-feira (04), a entrega das obras de revitalização da entrada da cidade e o Santuário de Nossa Senhora da Conceição, totalizando mais de R$ 500 mil em investimentos.

A nova urbanização da entrada da cidade, com serviços de recapeamento asfáltico, sinalização horizontal e vertical, iluminação e melhorias na acessibilidade para condutores de veículos que chegam e deixam a cidade, custou pouco mais de R$ 350 mil reais.

Os recursos para execução das obras foram oriundos de emenda parlamentar do ex-senador Jean Paul Prates (PT) com contrapartida do município. Construído com recursos próprios, o santuário de Nossa Senhora da Conceição recebeu o investimento na ordem de R$ 167 mil reais.

O projeto arquitetônico realizado pela prefeitura foi elogiado pelo público presente na inauguração. Réplica da imagem primitiva da padroeira da cidade que veio da Ilha de Manoel Gonçalves, a nova imagem da padroeira foi adquirida pelos fiéis católicos e entregue ao município pelo pároco Padre João Batista Nunes Filho.

Para o prefeito José Antônio de Menezes, as obras são mais um passo importante na transformação e modernização da cidade. “Estamos investindo em infraestrutura para proporcionar um ambiente mais seguro e agradável para todos nossos macauenses. Sem dúvida, a cidade ganhou uma entrada nova mais atrativa que se completa com o santuário da nossa padroeira”, finalizou.

Com informações: Assecom/PMM