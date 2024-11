PREFEITO ELEITO DE GALINHOS, HUDSON MATIAS, PARTICIPA DE SEMINÁRIO NACIONAL PARA GESTORES MUNICIPAIS

Brasília (DF) foi palco de um importante evento voltado para a capacitação dos próximos líderes municipais do Brasil. O prefeito eleito de Galinhos, Hudson Mathias, marcou presença no Seminário de Novos Gestores 2025/2028, promovido pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

O encontro reuniu futuros governantes de todo o país com o objetivo de preparar gestores para uma administração mais eficiente, participativa e alinhada às necessidades da população. Hudson Mathias destacou-se pela seriedade com que encara o desafio de governar Galinhos, evidenciado pela sua busca por conhecimento e troca de experiências com outros líderes municipais.

Eleito com expressiva votação e ampla confiança popular, Hudson reforçou, durante o evento, seu compromisso de conduzir a administração pública com responsabilidade, transparência e foco no desenvolvimento sustentável da cidade. “É fundamental que estejamos preparados para oferecer uma gestão de qualidade, que dialogue com a população e promova as melhorias que nossa cidade merece”, afirmou o prefeito eleito.