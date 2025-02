PREFEITO HÉLIO NOMEIA MAIS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS PARA AUXILIAR O GOVERNO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município; RESOLVE: Art. 1º – Nomear novos servidores em cargos comissionados para auxiliar o governo.

Veja as nomeações:

Nomear, JOSE KELLY GOMES CANDIDO CAMARA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Segurança, Desenvolvimento Social e Patrimonial.

Nomear, LIEBERT TAVARES BERNARDO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessor Técnico Nível II, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Administração.

Nomear, GERLANIA SOUZA DA SILVA MORAIS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível II, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil.

Nomear, RENAN DA SILVA MIRANDA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Finanças.

Nomear, IVANEIDE VITORIANO DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível I, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil.

Nomear, SUELLEN NASCIMENTO CUNHA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerência de Saúde do Trabalhador, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde

Nomear, LUCI DA SILVA NASCIMENTO CUNHA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil.

Nomear, ADALBERTO CARLOS DE MIRANDA NETO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcordenador de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Turismo.

Nomear, EMILAINI DA SILVA MIRANDA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Segurança, Desenvolvimento Social e Patrimonial.

Nomear, AELSON SOUZA DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessor Técnico Nível II, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil.

Nomear, GISLAYNE SHIRLEY DE GOIS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Pesca e Carcinicultura.

Nomear, ENILDO PEREIRA DO NASCIMENTO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessoria Técnica Nível I, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, RAYANNE DA SILVA FERNANDES, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessoria Técnica Nível II, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social

Nomear, PEDRO HENRIQUE ARAUJO SOARES, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessoria Técnica Nível III, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, GERLIANE BEZERRA DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessoria Técnica Nível III, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, JEANNE MARIA DA SILVA FERNANDES FONSECA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessoria Técnica Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, MARIA GORETE DO VALE CAMARA BORGES, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessoria Técnica Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, JULIANA RENATA DE OLIVEIRA BEZERRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretoria de Gestão do SUAS, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, LEONILSON DOS SANTOS OLIVEIRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerente de Vigilância Social, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, RUTH CAROLINE DE MORAIS FONSECA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de CRAS, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, RAIMUNDA CRISTINA DE OLIVEIRA TRAJANO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de CRAS, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, LUANA SANTOS DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora do Cadastro Único, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, FRANCISCO VITORIANO DA SILVA JUNIOR, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerente de Gestão dos Fundos, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, ELIANE GASPAR DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretoria de Trabalho, Renda e Programas Especiais, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, RANNIA LORENA MARTINS MACIEL, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Chefe de Apoio a Mulher e a Juventude, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, MANOELA GALVAO DE MIRANDA ANDRADE NUNES, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerente do Conselho Municipal de Assistência Social CMDCA, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, MERCIA CISLAINE DE SOUZA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, DIAGNO DE OLIVEIRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessor Técnico Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.

Nomear, FERNANDA ARIANA DA CUNHA MELO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica do Sistema Único da Assistência Social, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, ELEONAIDE MENDES AVELINO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Monitoramento e Avaliação, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, KARINA MARIA DE BRITO GUIMARAES CASTRO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerente de Proteção Social, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, ERILDO BRUNO FERNANDES GALDINO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerente de Trabalho e Renda, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, JADNA CRISTINA SILVA MEDEIROS CABRAL, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora dos Benefícios Sociais, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, JULYERMERSON DA SILVA FELIX, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador de Transporte e Translado, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil.