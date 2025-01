PREFEITO HÉLIO NOMEIA MAIS VINTE E TRÊS CARGOS COMISSIONADOS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município; RESOLVE: Art. 1º – Nomear mais vinte três novos servidores, desta vez na saúde, turismo e vice-prefeitura.

Veja as nomeações:

Nomear, AMANDA TIBURCIO DE SOUSA OLEGARIO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretoria de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, GECILEIDE MENDES DE ARAUJO SANTIAGO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerência do Centro de Atenção Psicossocial, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, FERNANDA CAROLINE CAMARA DA COSTA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretoria de Vigilância em Saúde, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, KETYLLEN KIARRA DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível III, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Turismo.

Nomear, KATIELLY DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Gabinete da Vice Prefeitura.

Nomear, JOSE WILSON DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador de Divisão, lotado (a) no (a) Gabinete da Vice Prefeitura.

Nomear, ISABELE DAIANE DE AZEVEDO LIMA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Gabinete da Vice Prefeitura.

Nomear, MARIO MARQUES BESERRA DOS SANTOS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador de Divisão, lotado (a) no (a) Gabinete da Vice Prefeitura.

Nomear, RAFAELA LARISA ARAUJO DO NASCIMENTO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Gabinete da Vice Prefeitura.

Nomear, LARA RODRIGUES SOARES, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Gabinete da Vice Prefeitura.

Nomear, EDMILSON BARROS DA COSTA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretor de Departamento, lotado (a) no (a) Gabinete da Vice Prefeitura.

Nomear, FRANCISCO ETELVINO DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretor de Departamento, lotado (a) no (a) Gabinete da Vice Prefeitura.

Nomear, IRIS FRANCYS DA SILVA SANTOS DANTAS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Gabinete da Vice Prefeitura

Nomear, MARIA NOELMA DA SILVA RIBEIRO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Secretária Executiva, lotado (a) no (a) Gabinete da Vice Prefeitura

Nomear, ATENILSON MEDEIROS DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenador de Divisão, lotado (a) no (a) Gabinete da Vice Prefeitura.

Nomear, MARIA DA CONCEIÇÃO BELARMINO DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Gabinete da Vice Prefeitura.

Nomear, MARIANA SILVA DE SOUZA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Gabinete da Vice Prefeitura.

Nomear, FRANKLIN BURITI DO NASCIMENTO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenador de Divisão, lotado (a) no (a) Gabinete da Vice Prefeitura.

Nomear, YVINA EDUARDA DA SILVA SOUZA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Gabinete da Vice Prefeitura

Nomear, LAERCIO FERREIRA DE SOUZA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenador de Divisão, lotado (a) no (a) Gabinete da Vice Prefeitura.

Nomear, ROSEMARY DE LIMA COSTA OLIVEIRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Gabinete da Vice Prefeitura.

Nomear, PRISCILLA LOPES DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Gabinete da Vice Prefeitura.

Nomear, ELICÁSSIA DA SILVA FORTUNATO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Gabinete da Vice Prefeitura.