PREFEITO HÉLIO WILLAMY PUBLICA MAIS NOMEAÇÕES PARA CARGOS NO GOVERNO

O prefeito de Guamaré, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, nomeou nesta segunda-feira (13) no Diário Oficial do Municipio, mais integrantes da sua equipe de governo na gestão municipal.

Eis as nomeações:

Nomear, JOAO MARIA PAZ DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretor de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, KALYANE DAS NEVES RIBEIRO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, ALESSANDRO ISIDIO DE MACEDO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, LAYSE RAYANE ALVES TAVARES, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, MARIA ANDREZA ASSUNCAO BEZERRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, ALEANDRA MACEDO SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, JENNIFER RAQUEL SIQUEIRA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, JUSSIELY PINHEIRO DA COSTA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, MARIANA DA COSTA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Chefe de Seção, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, BRUNO JOSE GALVAO DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, MARIANA KAYRES DA SILVEIRA CUNHA SOUZA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível I, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, FRANCISCA DE FATIMA DE SOUZA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível I, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, REBECA EMILLY SOARES DE MELO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerência de Controle Interno e Ouvidoria, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, JAILZA DE MIRANDA SOUZA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretoria do Distrito Sanitário de Baixa do Meio, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, EDLAYNE GESSICA DE SANTANA LIMA MASSENA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerência de Atenção Básica, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, DIMAS DA SILVA COSTA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerência de Apoio Logistica e Abastecimento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, REZULEIDE FERREIRA DE MORAIS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretoria de Atenção Primaria a Saúde, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, LILIANE DE MIRANDA TEIXEIRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Chefe de Departamento da Atenção Básica, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, MARIA DAS GRACAS MOURA DOS SANTOS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerência de Vigilância Epidemiológica, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, JACLETON TIBURCIO DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerência de Laboratório de Saúde Pública, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, JOSIVAN SIMPLICIO DE SOUZA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador da Vigilancia Sanitária, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, FRANCISCA BATISTA DE LIMA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, LIDIANE BEZERRA DA SILVA SANTOS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Administração.

Nomear, PAULO ROBERTO BEZERRA JUNIOR, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretor de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Finanças.

Nomear, SARA TAVARES DE OLIVEIRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessoria Técnica Financeiro Contábil do FMAS, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, JUCINELIA MARQUES DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Nomear, RIQUELLY COSTA DE MACEDO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Segurança, Desenvolvimento Social e Patrimonial.