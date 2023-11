Prefeitura trabalha na recuperação da estrada que liga Lagoa Seca a sede pela ponte de madeira

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, continua a todo vapor com a obra de reconstrução do paredão que serve como estrada de acesso a comunidade de Lagoa Seca, até a sede do município pela ponte, um trecho de 3 km de distância.

Trabalho em Parceria

A obra trata-se de uma parceria com a empresa Ciasal Indústria Salineira, e Fazenda Camargue Indústria de Carcinicultura, que estão trabalhando de mãos dadas para conclusão desta importante obra, que depois de concluída trará as famílias que residem no distrito uma melhor qualidade de vida.

Há décadas

Por anos, os moradores da comunidade de Lagoa Seca clamaram por uma melhor acessibilidade até a sede. O prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira, ouviu e foi ouvido pelas famílias do distrito. De logo, ele se empenhou, buscou parcerias, e colocou uma equipe da secretaria de obras em campo.

Trabalhando

Ontem à tarde, registramos as máquinas trabalhando na obra, para que em tempo a reivindicação das famílias da comunidade de Lagoa Seca feita ao prefeito seja atendida, melhorando muito a vida dos moradores.