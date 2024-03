PREFEITURA DE GALINHOS DECRETA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS

A Prefeitura Municipal de Galinhos publicou na ultima sexta-feira (22), no Diário Oficial dos Municípios (FEMURN), o decreto Nº 004/2024 – que declara ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 25 de março 2024, em alusão ao feriado de Emancipação Política do Município, (26 de março).

A cidade de Galinhos a única península do Estado do Rio Grande do Norte, está em festa desde a última sexta. O município celebra 61 anos de sua Emancipação Política com uma vasta programação.

O prefeito Francinaldo Cruz, mas conhecido por Irmão Naldo, não mediu esforços para viabilizar uma festa de emancipação com atrações, para o calendário turístico do município.

Confira toda programação nas redes oficiais da prefeitura de Galinhos.