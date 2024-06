PREFEITURA DE GALINHOS REALIZA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A LDO 2025

Nesta terça (18) a Prefeitura Municipal de Galinhos realiza uma audiência pública destinada à apresentação e construção da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2025. Este evento acontece no Plenário da Câmara Municipal, a partir das 09h.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma peça fundamental na definição das prioridades e direcionamentos financeiros do município para o próximo ano.

Ela estabelece as metas e prioridades da administração pública, orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual e define as diretrizes para a execução do orçamento, promovendo transparência e participação popular no processo decisório.

A população pode participar da audiência com contribuições e questionamentos.

Esta é uma oportunidade de aprender, impactar e contribuir para que os recursos previstos no Orçamento Municipal sejam elaborados de forma mais participativa e transparente.

Contamos com a sua presença!