PREFEITURA DE GUAMARÉ ARRECADOU CERCA DE R$ 18 MILHÕES EM ABRIL DE 2025

A Prefeitura de Guamaré arrecadou no mês de ABRIL mais de R$ 16.321.292,36 (dezesseis milhões, trezentos e vinte e um mil, duzentos e noventa e dois reais, e trinta e seis centavos), de arrecadação direta. Os dados são extraídos portal do Banco do Brasil – Setor Público/Transferências Constitucionais, conforme se observa do link abaixo:

https://demonstrativos.apps.bb.com.br/arrecadacao-federal/selecao

Somado ao mencionado valor, o município recebeu ainda cerca de R$ 1.700 milhão (um milhão e setecentos mil), provenientes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), totalizando mais de R$ 18 milhões arrecadados.

NOTA DO BLOG

Os dados apresentados nesta matéria podem sofrer alterações a qualquer momento. Tal mudança se dá devido ao Portal da Transparência não possuir um sistema de atualização automática. Assim, muitas vezes uma informação publicada é modificada em até 10 ou 15 dias depois do fechamento do mês.

Post Views: 127