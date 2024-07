PREFEITURA DE GUAMARÉ DESCONTA CONSIGNADOS E NÃO REPASSA AS INSTITUIÇÕES

Quem diria, que aquela cidade rica e alvissareira que dava orgulho ao seu povo, ficou no passado, sendo a marca atual: péssima qualidade do serviço público; infraestrutura colapsada; desabastecimento de bens e insumos; veículos sucateados e outros faltando combustível na estrada; fornecedores e servidores públicos com salários atrasados.

Mas calma, infelizmente, pode piorar. O blog recebeu uma série de informações que dão conta que os servidores públicos que contraíram empréstimos junto às instituições financeiras por meio de descontos consignados, ou seja, retidos diretamente em folha de pagamento, os repasses estão atrasados deixando os servidores impossibilitados de contrair empréstimos.

Pasmem, a Prefeitura de Guamaré tem descontado do servidor, diretamente em seu contracheque e não tem repassado aos bancos credenciados, o que tem ocasionado diversos transtornos aos servidores.

Não fosse suficiente, a Prefeitura de Guamaré também não tem feito o repasse aos Sindicatos, e segundo informações do SINDIGUADAS / SINTE-RN/SINDSERG / SINDSAÚDE. Assim, os sindicatos que tem como única fonte de receita a contribuição das mensalidades dos sócios, fruto da autorização de seus sindicalizados, ficam impossibilitados de cumprir seus compromissos financeiros, e encontra-se em situação de dificuldade.

Como é possível justificar tamanho descaso e desrespeito administrativo? Como a Prefeitura retém valores que não são seus, mas, dos seus servidores, não cumprindo com o repasse dos consignados.

A denúncia recebida pelo blog aponta que a Prefeitura de Guamaré encontra-se com tais débitos, a saber: Banco do Brasil que foi suspenso desde dezembro de 2023, e a instituição entrou na justiça para rever os valores retidos e não repassados, com isso foi suspenso quaisquer tipo de convênio entre banco X prefeitura.

A Caixa Econômica estão em débito com o banco e por esta razão os consignados foram suspensos. Os sindicatos já estão com mais de 4 meses em atraso, período em que manteve o desconto nos vencimentos dos servidores, sem repassá-los.

Tal postura, além de injusta, imoral e prejudicial aos servidores municipais, atinge também as instituições financeiras e os sindicatos, que nada tem haver com a falta de gestão pública.

É lamentável a atitude da prefeitura em se apropriar daquilo que não lhe pertence, prejudicando veladamente tais instituições.

O blog entrou em contato com o Gabinete do Prefeito via WhatsApp para que a administração comentasse o caso, porém, a informação repassada ao portal é que o problema será corrigido com a efetivação da transferência. Até o fechamento desta edição não havia sido sanado os débitos.

O que acontece com Guamaré, o que fizeram com nossa Guamaré? Uma cidade onde o povo está na escuridão e sua bandeira no chão. Assim, vamos nos socorrer do hino municipal e da nossa esperança perseverante em busca de luz: “Luz e progresso para o filho que vier; Sobe a bandeira, nossa linda Guamaré”.