PREFEITURA DE GUAMARÉ DESCUMPRE, MAIS UMA VEZ, ACORDO E DEIXA MÉDICOS SEM PAGAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS

Os médicos que atuam em Guamaré, especialmente nas áreas de ambulatório, obstetrícia e urgência, estão enfrentando atrasos no pagamento de seus salários desde maio, como é o caso da obstetrícia. Durante uma assembleia realizada nesta quarta-feira (15), o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte (Sinmed RN) discutiu a situação com os profissionais da cidade, que já acumulam meses de salários em atraso, incluindo os meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro.

A situação agravou-se após um acordo firmado entre a Prefeitura de Guamaré e os médicos, que foi assinado pelo prefeito Arthur Teixeira e pelo procurador-geral do município, Herman Matinho Paiva. No entanto, o acordo, que previa o pagamento dos salários atrasados, não tem sido cumprido. O pagamento referente ao mês de setembro estava inicialmente previsto para o dia 14 de novembro, incluindo valores atrasados de maio, relativos aos serviços prestados na obstetrícia, mas não houve cumprimento da data estipulada.

Além disso, houve a substituição das empresas que prestavam serviços médicos no município até setembro pelas empresas Justiz e Litoral. Embora algumas parcelas de outubro tenham sido quitadas pelas novas empresas, ainda há um débito crescente da Prefeitura de Guamaré com os médicos.

Negociações não cumpridas

Em uma tentativa de resolver os atrasos, foi acordado que os meses de junho, julho e agosto seriam negociados com a Prefeitura até o final de novembro, com a possibilidade de pagamento por meio de uma emenda que o município receberia ou de um parcelamento dos débitos. No entanto, até o momento, nada foi resolvido, e a situação permanece pendente.

Diante dessa incerteza, o Sinmed RN tem mantido contato com o procurador do município, Herman Matinho Paiva, que foi responsável por avalizar o acordo. O procurador tem demonstrado disposição para o diálogo e uma nova reunião foi agendada para a próxima segunda-feira (18), com o objetivo de tentar resolver as pendências relacionadas aos pagamentos.

O Sinmed RN tem acompanhado a situação de perto e expressado preocupação com os sinais de descompromisso por parte da administração municipal. A entidade teme que o atraso recorrente nos pagamentos seja parte de uma prática de calote contra os médicos, uma situação que se tem repetido em diversas administrações municipais no estado.

“Estamos atentos à gestão da Prefeitura de Guamaré e a outras administrações que, infelizmente, estão demonstrando uma tendência a não honrar os compromissos com os médicos. Não vamos tolerar esse tipo de situação”, afirmou o presidente do Sinmed, Geraldo Ferreira. O sindicato anunciou que, caso a situação não seja resolvida de forma satisfatória, tomará as medidas legais necessárias, incluindo a entrada com ações no Ministério Público e na Justiça, para garantir que os médicos recebam o que lhes é devido.

Paralelamente, o sindicato tem buscado formas de negociação com os gestores municipais que se mostram dispostos a resolver a pendência, propondo, inclusive, parcelamentos para facilitar o pagamento dos salários atrasados.

